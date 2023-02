NATO Azərbaycan və Ermənistanla siyasi dialoqu gücləndirir.

Metbuat.az NATO-nun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə alyansın baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavyer Kolominanın Azərbaycan və Ermənistana səfərinin yekunlarına dair məlumatda deyilir.

Məlumata görə, səfər Kolominanın NATO-nun bu iki mühüm tərəfdaş ölkəsində müntəzəm siyasi məsləhətləşmələrin bir hissəsi olub.

Kolomina səfəri zamanı NATO-nun Azərbaycan və Ermənistanla əməkdaşlığını, eləcə də hər iki ölkənin Avro-Atlantik təhlükəsizliyə töhfəsini müzakirə edib.

Xüsusi nümayəndə, həmçinin regional sabitliyin dəstəklənməsində Avropa İttifaqının rolunu alqışlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.