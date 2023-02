3 dənəsi 10 manata kənd çolpası. Heç inandırıcı görünmür, çünki kənd çolpalarının qiyməti bu qədər aşağı ola bilməz.

Amma satışda bu qiymətə dırnaqarası kənd çolpaları təklif edilir.

Ona görə dırnaqarası deyirik ki, mütəxəssislər həmin toyuqların əslində broyler olduğunu deyir.

Daha ətraflı Azad Azərbaycan televiziyasının videosujetində izləyə bilərsiniz:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.