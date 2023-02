20 Yanvar faciəsinin şahidləri Moskva prospektinin adının yaşanan faciə ilə əlaqədar olaraq dəyişilməsi təklif ediblər.

Sakinlər prospektin adının 20 Yanvar adlandırılmasını istəyirlər.

Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik:

