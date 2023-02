Müğənni Əbil Zeynallı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, toy seqmentində kifayət qədər məşhur olan Əbil Zeynallı yaşının çox olmasına baxmayaraq, qəfil vəfat edib.

Qeyd edək ki, Əbilin qardaşı Qarabağ müharibəsində şəhid olub.

