Təmirə bağlanan Mərkəzi Nəbatat Bağının layihə görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenidənqurmadan sonra bağda ziyarətçilər üçün müxtəlif istirahət guşələri mövcud olacaq. Həmçinin bağ ərazisində su hövzəsi, ofis binası, gəzinti zolaqları və sair tikintilər nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, 2022-ci il noyabrın 19-dan etibarən Mərkəzi Nəbatat Bağına ziyarətçilər üçün giriş bağlanıb.



