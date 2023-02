Azərbaycanda məktəblərin birində sinif otağında müəllim və şagirdlər arasında konflikt yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə görünür ki, videoda orta yaşlı müəllimin dərs zamanı şagirdlərə nəzarəti itirib.

Müəllim uşaqlara qarşı ağır ifadələr səsləndirərək onlara qarşı şiddət də tətbiq edir.

Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil nazirliyinə sorğu göndərmişik.

Əlavə məlumat veriləcək.

