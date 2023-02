Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın vəziyyəti yenidən pisləşib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxın dostu, həmkarı Ülviyyə Əliyeva “TikTok” sosial şəbəkə hesabında danışıb.

“Tünzalə xanımın vəziyyəti çox pis idi. Hərarəti 34 dərəcəyə düşmüşdü. Milli Onkologiya mərkəzinə apardılar. Hazırda xəstəxanadadır. İndi özünə gəlib”, - deyə Ülviyyə Əliyeva bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.