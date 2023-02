Yanvarın 21-də saat 10 radələrində Sumqayıt şəhəri Corat bağlarında yaşayan 1964-cü il təvəllüdlü Sevil Quliyevanı bıçaqlamaqda şübhəli bilinən həyat yoldaşı 1963-cü təvəllüdlü Atlıxan Huseynxanov saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in mətbut xidmətindən məlumat verilib.

Araşdırma aparılır.

