Ötən il hava nəqliyyatı ilə 2253,8 min və ya 2 dəfə çox sərnişin daşınıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, daşımaların 99,7 faizi dövlət, 0,3 faizi isə özəl müəssisələrə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilib. Bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma 27,1 faiz azalaraq 406,2 min ton olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.