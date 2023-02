Bakı Bulvarında gənc oğlan özünü doğrayıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisədən sonra ona ətrafda olan şəxslər yardım edib və o, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həmin gəncin şəxsiyyəti və bu hadisəni hansı səbəbdən törətdiyi məlum deyil.

