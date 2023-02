“Natiq” ritm qrupunun rəhbəri, Xalq artisti Natiq Şirinov qızı Sevillə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi övladının 23 yaşının tamam olduğunu vurğulayıb.

“Canım qızım, Sevilim, ad günün mübarək!”, - deyə, Şirinov paylaşımında qeyd edib.

Qeyd edək ki, nağara ifaçısının Ümid adlı oğlu da var.

