Xocalıda yük avtomobili aşdı

Xocalıda yük avtomobili aşıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Canaqçı kəndində qeydə alınıb.

Yük avtomobili havanın qarlı və yerin buzlu olması səbəbindən sürüşərək aşıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşqin Qasımov bildirib ki, "Sirab" şirkətinə məxsus, Sumqayıt şəhər sakini Elnur Fərəcovun idarə etdiyi "İsizu" markalı yük avtomobili Xocalı rayon ərazisində idarəetməni itirərək aşıb.

Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

Faktla bağlı Xocalı RPŞ-də araşdırma aparılır.

