Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva dünən səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənət adamları aktrisa ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər.

Rafael İskəndorv da "Toppuş bacı" ilə bağlı paylaşım edib: "Mənim həm tələbə, həm də həcc yoldaşım. Allah sənə rəhmət eləsin, məkanın Cənnət olsun".

