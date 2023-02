"Natiq" ritm qrupunun rəhbəri, Xalq artisti Natiq Şirinov sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti ilk dəfə olaraq qızı ilə fotosunu paylaşaraq onu doğum günü münasibətilə təbrik edib.

Məlum olub ki, Xalq artistinin Ümiddən başqa Sevil adlı 23 yaşlı bir qızı da var.

