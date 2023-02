ABŞ prezidenti Co Baydenin Delaver ştatındakı evində 6 məxfi sənəd tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təxminən 13 saat davam edən axtarış zamanı Baydenə Senatda və vitse-prezidentlik dövründə aid 6 məxfi sənədin tapıldığı bildirilib.

Qeyd edilib ki, axtarış olan zaman Bayden və xanımı istirahətdə olublar.

Qeyd edək ki, bir müddətdir ki, Baydenin ofisində və evində gizli sənədlər üzə çıxdıqdan sonra Bayden kəskin tənqid edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.