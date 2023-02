Bu gün Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşvilinin məhkəmə iclası keçiriləcək.

Metbuat.az "Sputnik Georgia"ya istinadən xəbər verir ki, proses yerli vaxtla 14:00-da Tbilisidə davam edəcək.

Məhkəmə onun azadlığa buraxılması və ya cəzasının ertələnməsi məsələsinə baxacaq.

Müalicə aldığı "Vivamed" klinikasının həkimlərinin qərarından sonra Saakaşvilinin məhkəməyə qoşulub-qoşulmayacağı bilinəcək.

