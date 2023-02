Xəbər verdiyimiz kimi, uzun müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkən Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva dünən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Heydər məscidində aktrisa ilə vida mərasimi keçirilir.

Mərasimdə Tünzalənin ailə üzvləri yaxınları və sənət dostları iştirak edir.

