"Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən mənfəət əldə etmək istəyir" - Şarl Mişel

Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiya Mərkəzi Bankının dondurulmuş aktivlərini mənfəət üçün idarə etmək imkanlarını araşdırmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel bildirib. Mişel Avropa liderlərini Ukraynanın bərpası üçün Rusiya vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı danışıqları davam etdirməyə çağırıb .

"Bu, ədalət və dürüstlük məsələsi ilə bağlı suala cavabdır. Hesab edirəm ki, hüquqi prinsiplərə uyğun olaraq bunu edə bilərik".

Avropa Şurasının rəhbəri, Aİ səlahiyyətlilərinin hüquqi maneələrə baxmayaraq, Rusiya aktivlərinin müsadirəsi məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparacaqlarına ümid etdiyini qeyd edib.

