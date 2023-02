Bildiyimiz kimi şəhərin bəzi nöqtələrində üç ədədi 10 manata mənşəyi məlum olmayan toyuqların satışı həyata keçirilir.

Saatlarla açıq havada qalan bu toyuqlar mikrobioloji çirklənmə məruz qalmaqla yanaşı,həm gec bişir həmdə istehlak üçün çox keyfiyyətsizdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Səhiyyə TV yə AİB- nin sədri Eyyub Hüseynov və Qida Məsələləri Üzrə Mütəxəssis Ağa Salamov müsahibə verib.

