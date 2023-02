Səfir Quranın yandırılmasından yazdı - "Allahın nurunu söndürə bilməzlər!"

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahit Bağcı İsveçdə aksiya zamanı Quranın yandırılmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə tviter səhifəsində yazıb: "Biz "yaşayan bir Quran" olmuş Peyğəmbərin ümmətiyik. Sizin kimi inkarçılar və azğınlar Həzrəti Adəmdən (a.s.) bəri həmişə olub. Amma Allahın nurunu heç bir insan söndürə bilməyib və söndürə bilməyəcəkdir!", - deyə diplomat qeyd edib.

Qeyd edək ki, ötən həftə İsveçin paytaxtı Stokholmdakı Türkiyə səfirliyi yaxınlığında keçirilən aksiyada Quran yandırılıb və bu, böyük etirazlar doğurub.

