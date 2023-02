"Tünzalə çəkiliş meydançasında yıxıldı" - Fərda

Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva ilə bu gün dəfn mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə sənətçinin sənət dostaları və yaxınları iştirak edib.

Dəfndə iştirak edən Fərda Xudaverdiyev bildirib ki, əməliyyatdan ilk həftələr sonra "Qardaşlar" serialına çəkilən zaman o, meydançada yıxılıb:

"Yoldaşı onu çəkiliş meydançasına gətirdi. Maşından düşəndən sonra bir də görüb ki, Tünzalə yıxılıb. Çünki həmin vaxtlar mədə həddən artıq kiçilmişdi. İstənilən halda biz onu çox sevirdik. Allahın yazısı bura qədərmiş. Allah ailəsinə səbir versin" deyə o qeyd edib.

