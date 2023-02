Məşhur aktrisadan CƏSARƏTLİ GÖRÜNTÜLƏR: Yuxusunda ilanla...- FOTO

Məşhur türk aktrisa Serenay Sarıkayanın yeni serialındakı intim səhnələr izləyicilərini iki cəbhəyə ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş rollarda Serenay Sarıkaya, Burak Deniz və Mert Ramazan Demirin baş rollarda çəkildiyi “Şahmaran” serialı yayımlanan kimi ilan səhnəsi ilə sosial medianın gündəminə düşüb. Görüntülərdə yuxuda olan aktrisanın yatağına ilan girir. İlanla az qala münasibətdə olan Serenay Sarıkayanın bu görüntülərini tamaşaçılardan bəziləri bu gərəksiz görsə də, izləyicilərin bir qismi gözəl aktrisanın ifasını uğurlu hesab edib.

Qeyd edək ki, Şahmeran serialı Netfliks platformasında yayımlanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.