Reper "Paster" özünə klubda toy etdi: Geyimi müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO

Məşhur reper Pərviz Quluzadə (Paster) iki gün əvvəl özünə Bakının məşhur klublarından birində özünə toy məclisi edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paster toyunu klubda təşkil etməklə yanaşı, maraqlı bir addım da ataraq diqqətləri toyuna yönəldib. Reper məclisdə bəy kostyumunda deyil, pencəksiz, hətta köynəyini çıxararaq üst alt geyimində çıxış edib. Toyu müddətində bir-birindən maraqlı ifaları ilə qonaqlarını əyləndirən reperin maraqlı görüntüləri sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Məlumat üçün bildirək ki, reper aktrisa və model Natavan Əfəndiyeva ilə ailə həyatı qurub.

Ətraflı videoda:

