Ehtiyacdan un kisələrini satdı, ölümü qızından gizlədildi - “Toppuş bacı” haqqında maraqlı faktlar

Xeyli müddətdir xəstəliklə mübarizə aparan Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva 49 yaşında dünyasını dəyişib.

Tünzalə Məcid qızı Əliyeva 15 fevral 1973-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Atası fəhlə, anası isə tibb bacısı işləyən Tünzalə 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Dram və kino aktyorluğu” fakültəsinə qəbul olub.

Ali məktəbi başa vurandan sonra bir müddət özəl teatrlarda işlədikdən sonra Gəncəyə qayıdıb. Əvvəlcə Gəncə Televiziyasında, sonra Kukla Teatrında, daha sonra da Gəncə Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərib.

Bundan sonra Gəncədən Bakıya gəlib və C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında işləyib. Bu teatrın səhnəsində “Müqəddəs Valentin günü”, “Qısqanc ürəklər”, “Pul hərisləri”, “Ləyaqət”, “Toros canavarı”, “Poçt Şöbəsində xəyal”, “O olmasın, bu olsun”, “Dan yeri söküləndə” adlı tamaşalarda uğurlu rollar ifa edib.

Tünzalə Əliyeva kasıb ailədə böyüdüyünü hər zaman efirlərdə, dost tanış yanında səsləndirən sənət adamı olub. Müsahibələrinin birində ailəsindən söz açan aktrisa deyib:

“Mən fəhlə ailəsində böyümüşəm. Normal ailəmiz olub. Sovet dövründən müstəqilliyə keçəndə böhran bizim ailəyə də təsir etdi. Zavod bağlandı, atam işdən çıxdı. Mən instituta girdim. 1-ci kursda oxuyanda xəstəxanaya düşdüm. Atam yanıma gəlmişdi. Mənə dedi ki, çalışacağam sənə yaxşı baxım. Ancaq səni yaxşı geyindirə bilməyəcəyəm. Düz 2 il hər gün bir yubkada dərsə getdim. Atam 40 gün işləyib mənə plaş almışdı... Mən naşükür deyiləm. O vaxt çox xoşbəxt idim, özüm işləyib pul qazanırdım. Rəfiqəmlə un sexinə gedib un torbaları götürürdük, gətirib evdə yuyurduq. Birini 20 qəpikdən satırdıq. Qazandığım pulları banka qoymuşdum. Bank iflasa uğradı, pullarım batdı. 800 manat 8 qəpik oldu. Əsəbdən 1 ay xəstəxanada yatdım. Mən heç vaxt keçmişimi unutmuram”.

“Kişiləri qoruyun”, “Yoxlama”, “Qocalar”, “Bir ovuc torpaq”, “İstanbul reysi”, “Qayınana” filmlərinə, “3 bacı”, “Qız atası” seriallarına çəkilən Tünzalə Əliyeva 2007-ci ildə Əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb.

Dolanışıq ucbatından qadın toylarında, xınayaxdılarda aparıcılıq edən aktrisa hətta məclislərdə aş gətirən rəqqasə obrazında çıxışlar edib. Aktrisa ailəsini saxlamaq üçün bu fəaliyyətlərə məcbur olduğunu deyib.

2013-cü il iyun ayının 3-də aktrisa özündən xeyli cavan Röyal adlı bəylə ailə həyatı qurub. Bu evlilikdən onların bir qız övladı dünyaya gəlib. Ancaq sonralar ailə haqqında onların evliliyinin saxta olması barədə xəbərlər yayılıb. Əslinə bu xəbərlərin yayılmasına səbəb aktrisanın verilişlərin birində - “bu evlilik saxta idi, biz ayrılmışıq”, - sözlərini deməsi olub. Ancaq müğənninin həyat yoldaşı deyilənləri təkzib edərək açıqlama verib ki, “Xeyr, bu xəbər yalandır. Biz boşanmamışıq. Çox da xoşbəxt, firavan yaşayırıq. Siz sadəcə həmin verilişi izləyin, biləcəksiniz. Veriliş maraqlı alınsın deyə, anonsu elə yığıblar. Mən Tünzaləni sevirəm və biz boşanmamışıq”.

2018-ci ildə aktrisanın xərçəng xəstəliyinə tutulması barədə xəbərlər mediada yayılmağa başlayıb. Bir neçə dəfə əməliyyat olunan aktrisanın xərçənglə mübarizəsi xeyli zaman alıb. 60-dan çox kimyaterapiya etdirməyə məcbur olan aktrisanın saçları tökülüb. Vəziyyət o həddə çatıb ki, o, intihara da cəhd edib. Bu barədə o, son müsahibələrinin birində deyib:

“Məni tanıyanlar bilir ki, uzun saç mənim üçün önəmli idi. Birdəfəlik kəsə bilmirdim. Yavaş-yavaş kəsdirdim. Xırda hörüklər etdirmişdim. Axşam yatıb, səhər oyananda hörüklərimdən biri yastığıma tökülmüşdü. Röyala dedim ki, belə dözə bilməyəcəm, birdəfəlik qırxaq.

Həkimə gedib-gəldim. Gördüm yoldaşım saçını keçəl qırxıb. Sonra mənim saçımı da qırxdı. Qızım Zəhra 3 gün depressiyaya düşdü. “Ana saçın hanı, ata saçın hanı?”, - deyirdi. Sonra məcbur yaylıq bağladım. Çox ağır dönəmlərdən keçdim. Bu yaxınlarda həkimə getdim, mənə dedi ki, sənə yaxşı xəbərim yoxdur. İndi də böyrək damarlarında törəmə var. Hər halımda dözürəm. Kimyaterapiyaların təsirindən çox zəif düşmüşdüm. 8-ci mərtəbədə yaşayırdım. Çıxıb sürahidən tutub öz-özümə deyirdim, atım, atmayım? Axırı Röyalı çağırırdım ki, gəl ayağımı aşağı sal. Çünki, o qədər gücsüz idim ki, ayağımı aşağı salmağa belə taqətim yox idi. Dərindən nəfəs alırdım. Güclü olmaq lazımdır. Özümü ayaqda tutmağı bacarırdım”.

Müalicəsinin son dönəmlərində aktrisa dərmanlarını ala bilmək üçün evini 70 min manata satışa çıxaracağını bildirib. Ancaq səhhəti ağırlaşdığından, səsi batan aktrisa ömrünün sonunu yaxınlaşdığını hiss edib. O, ölümündən bir müddət əvvəl Gəncəyə gedərək ailə üzvləri və qohumları ilə vidalaşıb.

22 yanvar 2023-cü ildə Milli Onkologiya Mərkəzində 49 yaşında dünyasını dəyişən aktrisa 23 yanvarda özünün son vəsiyyətinə əsasən, “Qurd qapısı” məzarlığında dəfn olunub. Aktrisanın bacısının sözlərinə görə, Tünzalə Əliyevanın ölümü onun azyaşlı qızından gizlədilib.

