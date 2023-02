Şəkidə 10 gün əvvəl evdən çıxaraq geri qayıtmayan 17 yaşlı oğlan tapılıb.

DİN-in Mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanvarın 14-də itkin düşən Şəki şəhər sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Ramazan Hacıyev Bakı şəhərində aşkarlanıb.

O, ailəsinə təhvil verilib.

