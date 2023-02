Məktəblilərin qış tətili günləri açıqlanıb.

Elm və Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ümumi təhsil müəssisələrində 5 gün (27-31 yanvar) qış tətili olacaq.

Qış tətilindən sonra ümumi təhsil müəssisələrində ilk iş günü fevralın 1-dir.

Qeyd olunub ki, bu qərar ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qruplarına da şamil edilir.

