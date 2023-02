Hakim ağ vərəqə göstərdi - Mənası nədir? / VİDEO

Qadınlar arasında Portuqaliya kubokunda “Sportinq” – “Benfika” matçında görüşün baş hakimi ağ vərəqə göstərib.

Metbuat.az sportfm.az-a istinadən xəbər verir ki, referi bu hərəkəti jest olaraq edib.

Belə ki, oyun zamanı futbolçulardan biri özünü pis hiss edib. Bu vaxt hər iki komandanın tibb heyəti futbolçu üçün köməyə gəlib. Həkimlərin səyi nəticəsində futbolçu özünə gəlib. Hakim hər iki komandanın tibbi heyətinə ağ vərəqə göstərib.

Qeyd edək ki, Portuqaliya Futbol Federasiyasının təşəbbüsü olan ağ vərəqələr ədalətli oyun və etik hərəkətlərin təqdiri olaraq göstərilir.

