“Barselona”dan “Real”a ŞOK - Əzəli rəqibdən bu futbolçunu alır

“Barselona” “Real Madrid” klubunun hücumçusu Marko Asensionun agenti Jorje Mendeslə danışıqlar aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası iddia irəli sürüb. Bildirilib ki, tərəflər arasında telefon danışığı müsbət keçib. Tərəflər Asensionun “Barselona”ya mümkün keçidini müzakirə etmək üçün danışıqları üzbəüz aparmağa qərar veriblər.

Qeyd edək ki, Marko Asensionun “Real Madrid” klubu ilə müqaviləsi bu mövsüm başa çatır. “Barselona”nın Asensionu transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Asensionun buna qarşı çıxmadığı irəli sürülüb.

