Türkiyənin İstanbul şəhərinin Beyoğlu rayonunun Karaköy məhəlləsindəki Surp Pırgiç erməni katolik kilsəsinin yataqxana hissəsində yanğın olub.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, baş verən yanğında 2 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

Yanğınsöndürənlərin 4 saatlıq fəaliyyətindən sonra yanğın söndürülüb.



Hadisənin başvermə səbəbi bəlli deyil.

