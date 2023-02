Qusardakı yanğında ölənlərdən biri ADA-nın tələbəsi imiş - FOTO

Qusarda "Park Qusar" istirahət mərkəzində baş vermiş yanğında həlak olanlardan biri ADA Universitetinin tələbəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat paylaşıb.

Bildirilib ki, Qusar rayonunda baş verən yanğın nəticəsində Rauf və ailəsi həlak olub. İT və Mühəndislik Məktəbinin parlaq tələbələrindən olan Rauf ali məktəblərə qəbul imtahanından 670 bal toplayıbmış.

Qeyd edək ki, yanvarın 22-si saat 04 radələrində Qusar rayonunda yerləşən "Park Qusar" hoteldə baş verən yanğın zamanı 4 nəfər şəxs - 1969-cu il təvəllüdlü Emin Babayev, 1981-ci təvəllüdlü Zülfiyyə Babayeva, 2005-ci il təvəllüdlü Rauf Babayev (bir ailənin üzvləri) və 1973-cü il təvəllüdlü Rüstəm Dadaşov həlak olub.

