Türkiyənin məşhur aktyoru Peker Açıkalın sağ qulağının böyük olmasının səbəbini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sosial şəbəkə hesabında məktəb illərindən foto paylaşaraq qeyd edib ki, həmin zamanlar çox nadinc olub və müəllimlər həmişə sağ qulağını çəkiblər.

"Dərsdə həmişə uşaqları güldürürdüm. Demə elə o vaxtlardan peşəmi görürmüşəm", - deyə Açıkalın qeyd edib.

Qeyd edək ki, Peker məşhur "Yahçi cazibə", "Çiçek taksi", "Hababam sınfı" kimi film və seriallarda rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.