Vüsalə Əlizadənin verilişi yenə dayandırıldı

ATV kanalında yayımlanan və aparıcılığını Vüsalə Əlizadənin etdiyi "7 Canlı" verilişinin yayımı yenidən yarımçıq kəsilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramın qonaqları müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu, Tərlan Novxanı və Ceyhun Sazmen olub.

Tərlanın ifasından sonra verilişin yayımı dayanıb. Daha sonra reklamlar və anonslar yayımlanıb.

Şəbnəm Tovuzlu instaqramda paylaşım edərək bildirib ki, hadisəyə səbəb texniki problem olub.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl də "7 Canlı" verilişinin yayımı dəfələrlə yarımçıq kəsilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.