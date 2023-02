Lənkəranda 34 yaşlı gənc müəllim vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, V.Süleymanov adına Türkəkəran kənd ümumi orta məktəbinin müəllimi - Rəvanə müəllim dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, mərhum müəllimin ölümünə səbəb uzun sürən xəstəlik imiş.

