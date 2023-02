Bakıda stadionun qarşısında qəza olub, yollarda sıxlıq yaranıb.

Metbuat.aza- Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən verilən məlumata görə, paytaxtın Heydər Əliyev prospekti, "ASK Arena"nın qarşısı mərkəz istiqamətində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Bu səbəbdən qeyd olunan istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur.

