Bu həftə məktəblilərin qış tətili başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov bildirib ki, ümumtəhsil müəssisələrinin bütün səviyyələri üçün 27-31 yanvar tarixləri (5 gün) qış tətili günləridir.

Nazirlik rəsmisi əlavə edib ki, tətildən sonrakı ilk dərs günü fevralın 1-də olacaq.

