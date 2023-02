Azərbaycanda qiymət siyasəti başlı-başına buraxılıb - Deputat

"Azərbaycanda kifayət qədər qiymət artımı var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında Vahid Əhmədov bildirib.

"Qiymət siyasətində problemi həll etməsək, nə qədər pensiyanı, əmək haqqını qaldırsaq da xeyri olmayacaq. Təklif edirəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə qiymət siyasəti ilə bağlı görüş keçirək. Azərbaycanda qiymət siyasəti başlı-başına buraxılıb. Yox, əgər nəzarət olunursa ,niyə qiymətlər bu həddədir?!", - deyə Vahid Əhmədov bildirib.

