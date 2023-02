Son yarım əsrin ən aşağı temperaturu müşahidə edildi

Çinin şimalındakı Heilongjiang bölgəsindəki Mohe şəhərində son 54 ilin ən soyuq günü yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə havanın temperaturu mənfi 53 dərəcəyə enib. Məlumata görə, Rusiya sərhəddə yerləşən şəhərdə sonuncu dəfə ən aşağı temperatur 54 il əvvəl müşahidə edilib. Həmin vaxt temperatur mənfi 52,3 dərəcə olub.

Qeyd edək ki, Çinin ən soyuq bölgəsi olaraq göstərilən və ölkənin “Şimal Qütbü” kimi tanınan Mohe şəhərində qış mövsümü 8 ay davam edir. Ölkənin qış turizm mərkəzlərindən biri olan Mohe il boyu turistləri qəbul edir.

