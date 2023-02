Azərbaycanın cüdo millisinin heyəti bəlli oldu

Azərbaycanın cüdo millisinin yanvarın 27-də Portuqaliyanın Almada şəhərində start götürəcək Qran Pri üçün heyəti açıqlanıb.

Federasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, üç gün davam edəcək turnirdə komanda 16 idmançı ilə təmsil olunacaq.

Kişilər

60 kq.

Turan Bayramov

Nazir Talıbov

66 kq.

Yaşar Nəcəfov

73 kq.

Vüsal Qələndərzadə

Nurlan Osmanov

81 kq.

Rüstəm Orucov

Elcan Hacıyev

90 kq.

Vüqar Talıbov

+100 kq.

Camal Qamzatxanov

Qadınlar

48 kq.

Leyla Əliyeva

Könül Əliyeva

52 kq.

Gültac Məmmədəliyeva

Aydan Vəliyeva

57 kq.

Fidan Əlizadə

63 kq.

Aytac Qardaşxanlı

70 kq.

Südabə Ağayeva

Qeyd edək ki, Qran Pridə 83 ölkədən 580 idmançı iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.