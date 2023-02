İngiltərənin “Everton” klubu Fatih Terimi baş məşqçi təyin etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, klub rəhbərliyi bir neçə baş məşqçini nəzərdən keçirir. Onlardan biri də Fatih Terimdir. Baş məşqçi postuna digər iddialı məşqçi isə Marselo Bielsadır.

Qeyd edək ki, “Everton” klubu Frank Lampardı baş məşqçi postundan uzaqlaşdırıb.

