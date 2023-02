Bu gün Azərbaycan Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda əfvlə bağlı müraciətlərə baxılır.

Qeyd edək ki, Komissiyanın bu il iki iclası keçirilib. İndiyə qədər 200-dən çox müraciətə baxılıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.