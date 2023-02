Xəzər dənizinin Dağıstan sahillərində suitilərin kütləvi ölüm səbəbi məlum olub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dağıstan Dövlət Universitetinin Ekologiya və Davamlı İnkişaf İnstitutunun direktoru Əlimurad Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə, ölən suitilərdə quş qripi aşkarlanıb.

O qeyd edib ki, hazırda yayılan qripin ştamının aşkarlanması yönündə araşdırmalar davam edir.

