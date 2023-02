Rusiyanın Yakutiya Muxtar Respublikasının Oymyakon şəhərində çəkilmiş video qısa zamanda sosial şəbəkələrdə viral olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın mənfi 55 dərəcədə suya girib. Məlumata görə, qadın bir müddət suyun içində qalandan sonra çıxıb. Bildirilir ki, qadının mənfi 55 dərəcədə çaya girməsi təhlükəli həmlədir. Belə hava şəraitində suyun içində qalmaq, fəsadlara səbəb ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.