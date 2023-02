Mingəçevirdə 10-cu sinif şagirdi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu, şəhərin 6 saylı tam orta məktəbinin "10 B" sinif şagirdi Məmmədli Fatimə Bəxtiyar qızıdır.

