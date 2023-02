Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı səfir öz rəsmi tviter hesabında paylaşıb.

Görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmayıb.

