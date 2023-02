Elm və Təhsil Nazirliyi 2022-2023-cü tədris ili üzrə təhsilalanların statistikasını açıqlayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az bildirilib ki, cari tədris ilində 1 milyon 617 min 932 şagird təhsilə cəlb edilib. 125 min 318 şagird məktəbəqədər təhsil, 6 min 653 şagird isə xüsusi təhsil alır. Habelə 1528 şagird evdə təhsil alır, 207 nəfər isə inklüziv təhsilə cəlb edilib.

Ali təhsil bazasında 194 min 11 nəfər bakalavriat, 22 min 429 nəfər isə magistratura səviyyəsində təhsil alır.

