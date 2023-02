Ölkə iqtisadiyyatının 2023-cü il gözləntiləri: Devalvasiya ola bilərmi?

2023-cü ildə manatın məzənnəsinin necə dəyişəcəyi son günlər ən çox ünvanlanan suallardandır. Məlum olduğu kimi, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 1 barel üçün 50 dollar müəyyən edilib. Ekspertlər cari ildə neftin qiymətinin təxminən bir barel üçün 80 dollar səviyyəsində qalacağını proqnozlaşdırıblar.

Daha bir proqnoz da ondan ibarətdir ki, neft və qazın qiymətinin yüksək olması, müsbət ticarət saldosu, 55 milyard ətrafında valyuta ehtiyatı, dollara ölkədə getdikcə azalan təlabat, ölkədən xaricə valyuta çıxaran kanalların daraldılması, valyuta ehtiyatlarına nəzarətin gücləndirilməsi və digər məqamlar Azərbaycan hökumətinə imkan verir ki, 2023-cü ildə də devalvasiya qərarı verilməsin.

Mövzu ilə bağlı iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, iqtisadçı ekspert Günay Hüseynova Metbuat.az-a bildirdi ki, 2023-cü ildə neft qiymətlərində artım gözlənilir. Ekspert deyir ki, ehtimallara əsasən neftin 1 bareli 120 dollara qədər yüksələ bilər.

“Bildiyimiz kimi, büdcəmizin əsas hissəsi neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Neftin qiymətinin yüksəlməsi ölkəmiz üçün büdcəyə daha çox vəsaitin daxil olması deməkdir. Bu da ona əsas verir ki, dövlət büdcəsində yaranan kəsrin qarşısının alınması, həmçinin pul, maliyə siyasəti və milli valyutanın qorunub saxlanmasında neftin qiyməti böyük faktor olacaq. Azərbaycanda təbii qazın və neftin hasilatı digər neft ölkələri, xüsusilə Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) ölkələri ilə müqayisədə olduqca azdır. Buna baxmayaraq, pandemiya və digər ən ağır dönəmlərdə belə bu sahədən gələn gəlir hesabına Mərkəzi Bank milli valyutanın sabitliyini qoruyub saxlaya bilib. 2023-cü ildə də bu sabitliyin davam edəcəyi, devalvasiyanın olmayacağı gözlənilir”.

Günay Hüseynova işğaldan azad edilən torpaqların iqtisadi baxımdan dirçəldilməsinin hazırda dövlətin prioritet hədəfləri sırasına daxil olduğunu ifadə edərək qeyd etdi ki, investorların ölkəmizə cəlb edilməsi bu quruculuq işlərinə daha da təkan verə bilər.

“Torpaqların işğaldan azad olunması, ümumiyyətlə o bölgənin restovrasiyası, iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün küllü miqdarda vəsait tələb olunur. Təbii ki, bərpa işləri üçün vəsait ayrılır, amma unutmayaq ki, dövlətin digər öhdəlikləri də var. Xüsusilə müharibədən çıxmış ölkə üçün devalvasiya iqtisadi çöküşə səbəb ola bilər. Bunun üçün də humanist iqtisadi addımlar atılacaq, müəyyən vergi güzəştləri tətbiq ediləcək, bununla da ölkəyə valyuta cəlbi üçün investorlar cəlb olunmasına şərait yaradılacaq”.

Ekspertin proqnozuna görə, 2023-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında 3-3,1 faiz artım gözlənilir. Bu da ötən il ilə müqayisədə 0.6 faiz çoxdur.

“Həmçinin bu artımda inflyasiyanın, xüsusilə ərzaq qiymətlərindəki inflyasiya həddinin azaldılması, devalvasiya olmasa da milli valyutanın möhkəmləndirilməsi, iqtisadi infrastrukturun yaxşılaşdırılması əsas hədəfdir. Devalvasiya olmasa da, inflyasiya qaçınılmazdır. Çünki yerli istehsal tələbi ödəmir və buna görə də məhsul idxal edirik, xüsusilə də zəruri ehtiyac malları bu kateqoriyadandır. Biz bu məhsulları da əsasən Türkiyə və Rusiyadan təmin edirik.Türkiyədə 85 faiz inflyasiya şəraiti, həmçinin Rusiyada, Ukraynada müharibə vəziyyəti də Azərbaycan bazarına da öz təsirini göstərir”.

Mövzunu siyasi istiqamətdə davam etdirən STM-in sektor müdiri, politoloq Tural İsmayılov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirdi ki, bütövlükdə həm Rusiya Ukrayna müharibəsi, həm də eyni zamanda qlobal ərzaq zəncirində yaranan kataklizmlər ölkəmiz də daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə iqtisadi tendensiyalara səbəb olur.

“Bu iqtisadi tendensiyalar içərisində həm inflyasiya, eyni zamanda ərzaq və qeyri-ərzaq bazarında qiymətlərin artımı prosesi var. Təəssüflər olsun ki, pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu təsirlər fonunda baş verən müharibə və bunun nəticəsində dünya iqtisadiyyatının aldığı yaralar hələ də bərpa olunmur və ümumiyyətlə, ciddi iqtisadi və siyasi proqnozlar vəziyyətin gələcəkdə daha da pisləşəcəyini söyləməyimizə əsas verir. Lakin Azərbaycanda dövlət tərəfindən bu iqtisadi tendensiyaların qarşısını almaq üçün bir sıra işlər həyata keçirilir. Əvvəla, nəzərə almaq lazımdır ki, hər il cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən müxtəlif sosial layihələr elan edilir. Azərbaycanın sosial dövlət olmağı və sosial islahatların hakimiyyət tərəfindən prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirilməsi inflyasiyanın və eyni zamanda qiymət artımlarının qlobal təsirlərinin əhaliyə vurduğu ziyanı minimallaşdırmağa hesablanıb”.

Müsahibimiz baş verən hadisələrin təhlilinə əsasən vurğuladı ki, bu tip sosial islahatlar bundan sonra da davam edəcək.

“Hökumət problemin daha az təsirinə nail olmaq və eyni zamanda əhalinin böyük kütləsinin bu prosesdən zərər görməmək üçün müxtəlif antiinflyasiya tədbirləri həyata keçirir. Həmçinin müəyyən məhsullar üzrə gömrük güzəştləri tətbiq etməklə prosesin daha az zərərlə yekunlaşmasına çalışır. İstənilən halda Azərbaycan dövləti bu gün qlobal iqtisadi problemlər fonunda ölkənin dayanıqlığı və eyni zamanda əhalinin güzəranının yaxşılaşması üçün daim çalışır”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Məqalə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) maliyyə dəstəyi ilə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təşviq edilməsi” mövzusu üzrə dərc olunub.



