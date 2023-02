"Xəzər" TV-də əlbəyaxa dava oldu - VİDEO

"Xəzər" TVdə yayımlanan "Təsir dairəsi” verilişində iştirakçılar arasında dava düşüb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, proqrama gələn Tərtər sakini Tariyel adlı şəxs həmyerlisi Rasim haqda xoşagəlməz sözlər işlədib.

Tarıyelin sözlərinə görə, həmin şəxs onların hamamlarında gizlənib və daha sonra oradan qaçıb. Həmin anlar müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Sözügedən görüntüləri Tarıyel verilişə təqdim edib.

Proqramın yayımı bitdikdən sonra tərəflər arasında söz savaşı başlayıb. Onlar daha sonra əlbəyaxa dava ediblər.

