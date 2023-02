Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə keçirilən təlimlərində iştirak edirlər

Türkiyənin Qars şəhərinin Sarıqamış bölgəsində “Qış hazırlığı-2023” təlimləri keçirilir.

Metbuat.az “Anadolu”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Təlimlərdə Azərbaycan, Böyük Britaniya, Almaniya da daxil olmaqla 17 ölkənin hərbçiləri iştirak edir. Məlumata görə, “Qış hazırlığı-2023” Türkiyə tarixinin ən geniş təlimlərindəndir.

Təlimlərdə texnikalar və silahlar sınaaqdan keçirilir, verilən tapşırıqlar icra olunur. Təlimlərə xüsusi təyinatlı qüvvələr, komandolar, pilotlar cəlb edilib.

