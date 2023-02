Sevgilisini aldadıb mağazaya apardı - Qadın həqiqəti biləndə gec oldu

Türkiyədə kişi sevgilisi ilə oğurluq edib.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Adana şəhərində baş verib. 27 yaşlı Abdullah. A sevgilisi 28 yaşlı Rojhat.S-i aldadıb tibb ləvazimatlarının satıldığı obyektə oğurluğa aparıb. Nəticədə onlar mağazadan 250 min lirəlik oğurlub ediblər.

Daha sonra cütlük 40 yaşlı Erman. G-nin idarə etdiyi avtomobillə oradan uzaqlaşıb. Onların hər üçü polis tərəfindən saxlanılıb.

Polisə ifadə verən Abdullah. A oğurladıqları əşyaları ehtiyacı olanlara verdiyini, bir qismini isə satdığını bildirib. Həmçinin qadın ifadəsində, sevgilisinin onu aldatdığını və mağaza sahibinin olaydan xəbəri olduğunu zənn etdiyini deyib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.