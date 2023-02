UEFA qaydaları dəyişir - Futbolda yenilik

Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) dünya çempionatının seçmə turnirinin Avropa hissəsinin seçmə mərhələsinin formatını dəyişmək niyyətindədir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İspaniya mətbuatı xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, bu məsələ UEFA İcraiyyə Komitəsinin çərşənbə günü keçiriləcək iclasına çıxarılıb. Yeni reqlamentə əsasən, DÇ-2026-da 48 komanda iştirak edəcək ki, onlardan 16-sı avropadandır. Avropada 4-5 komandadan ibarət 12 qrup formalaşdırmaq təklif olunur ki, onların da qalibləri birbaşa vəsiqə əldə edəcəklər.

UEFA Millətlər Liqasının formatının dəyişdirilməsini də nəzərdən keçirəcək, pley-off mərhələsinin tətbiqi planlaşdırılır.

